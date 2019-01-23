السودان: تسلمنا مساعدات من الإمارات وروسيا وتركيا

قال وزير النفط السوداني زهري عبد القادر اليوم الأربعاء إن #السودان تسلم مساعدات من #الإمارات وإن #روسيا وتركيا عرضت مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

وأضاف "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية.. وروسيا وتركيا عرضت علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد بدأ زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة تستغرق يومين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن البشير يلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للتباحث في العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر.

وكانت الدوحة أعلنت دعمها للحكومة السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات.