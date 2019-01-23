دعوات لتظاهرات في "كل أنحاء السودان" الخميس

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، و3 تحالفات معارضة، عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، الخميس.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره تجمع المهنيين السودانيين وتحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض.

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة السودانية، هاشم علي عبدالرحيم، إن الأوضاع بالبلاد هادئة ومستقرة، ماعدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات تم تفريقها وفق القانون، على حد تعبيره.

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم في مناطق الحاج يوسف بمدينة بحري (شمال العاصمة)، وأمبدة بمدينة أم درمان غرب الخرطوم، حيث جاءت التظاهرات استجابة لدعوات من تجمع المهنيين والمعارضة.

يأتي ذلك فيما بدأ الرئيس السوداني، عمر البشير، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة تستغرق يومين، يلتقي خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للتباحث في العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر.

وكانت الدوحة أعلنت دعمها للحكومة السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات.