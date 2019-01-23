فرنسا تقر باحتمال وجود 14 مطلوبا إيطاليا على أراضيها

أقرت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الأربعاء، بـ"احتمال" وجود 14 إيطالياً تلاحقهم روما بتهمة الإرهاب على الأراضي الفرنسية، لكنها أوضحت أن باريس لم تتلق "حتى الآن" طلبات لتسليمهم.

وأعلنت إيطاليا، الثلاثاء، أنها أحصت ثلاثين شخصاً فارين مدانين بالإرهاب، وتأمل بتسليمهم للقضاء لتمضية الأحكام الصادرة بحقهم في إيطاليا، على غرار اليساري المتطرف تشيزاري باتيستي الذي اعتقل في 14 كانون الثاني/يناير في أميركا الجنوبية بعد فراره طوال 37 عاما.

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وأوضح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن 14 من هؤلاء موجودون في فرنسا.

واعتبرت بيلوبيه، في حديث لـ"إذاعة فرنسا الدولية" أن "هذا الأمر ممكن"، مضيفةً: "إنه ملف.. لم أعمل عليه فعلياً بعد. سنتابع هذا الأمر بأكبر قدر من الانتباه".

وأبدى سالفيني استعداده "للتوجه إلى باريس" للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون و"إعادة هؤلاء القتلة إلى إيطاليا"، حسب تعبيره.

وأكد أيضا أن الحكومة الإيطالية "مستعدة لاتخاذ خطوات رسمية لطلب تعاون الدول التي تؤوي إرهابيين، بدءاً بباريس".

من جهتها، لفتت وزيرة العدل إلى أنها لم تتلق "حتى الآن" طلبات تسليم، واعدةً بـ"النظر بعمق في كل من الملفات" و"التشاور" مع إيطاليا في صددها.