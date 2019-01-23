للمرة الأولى.. تعيين صيني مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، سفيراً صينياً هو هوانغ تشيا مبعوثاً خاصاً جديداً إلى منطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا، للمرة الأولى بالنسبة للصين، ما يدل على تنامي دورها في المنظمة الدولية.

وقال مصدر دبلوماسي صيني لوكالة فرانس برس "إنه أول مبعوث خاص صيني"، لأن الأمم المتحدة تقول إن ليس لديها علم بسابقة مماثلة منذ نحو 20 عاماً.

وأصبحت الصين، الضالعة كثيراً دبلوماسياً واقتصاديا في إفريقيا، في الآونة الأخيرة ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة، وهي المكانة التي كانت تحتلها اليابان.

كما بلغت حصة الصين حالياً 12% من موازنة عمل الأمم المتحدة و15% من موازنة عمليات حفظ السلام.

والصين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تملك حق النقض وهي مساهم كبير أيضاً في إرسال قوات ضمن مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث ينتشر أكثر من 2500 جندي صيني ضمن بعثات في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ولبنان.

كذلك تضم منطقة البحيرات العظمى، التي تحاول الأمم المتحدة إرساء الاستقرار فيها منذ عدة سنوات، دولاً مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وسيخلف المبعوث الصيني الجديد لتلك المنطقة الجزائري، سعيد جينيت، الذي أنهى مهمة استمرت أربع سنوات. ويقع مكتب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى في نيروبي.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن الدبلوماسي الصيني لديه أكثر من 30 سنة خبرة دبلوماسية في العالم، خصوصاً في إفريقيا، حيث تولى عدة مهام رفيعة المستوى.

وكان الدبلوماسي خصوصاً سفيراً للصين في النيجر (2009-2012) والسنغال (2012-2015) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2015-2018)، كما عمل سابقاً في سفارتي الصين في الغابون وفرنسا.