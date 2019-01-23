نتنياهو يقرر تجميد تحويل المنحة القطرية لغزة

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجهات المختصة بإلغاء نقل دفعة الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول التصعيد الأخير في غزة، والذي أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي ومقتل فلسطيني وإصابة أربعة آخرين.

يذكر أن إسرائيل كانت قد منعت دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية في غزة الشهر الجاري أيضاً، بسبب الاشتباكات على الحدود قبل أن يتم رفع المنع الأحد الماضي.

وتم تحويل القسط الأول من المنحة القطرية في نوفمبر 2018، حيث اضطر نتنياهو إلى الدفاع عن نفسه أمام طوفان من الانتقادات الحادة من جانب أعضاء الائتلاف والمعارضة، الذين زعموا أنه استسلم لحماس، بل إن الوزير نفتالي بينيت وصف الوضع قائلاً إن إسرائيل تدفع "أموال الحماية لمنظمة إرهابية، مما يعرض إسرائيل للخطر".

وكانت الدفعة الأولى من المنحة القطرية أحد العوامل الرئيسية التي هددت استقرار حكومة نتنياهو، إذ انسحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الائتلاف، بعدما سمح نتنياهو بتحويل تلك الدفعة، ووصف آنذاك السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة بأنها "متساهلة".