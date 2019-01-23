وزير إعلام السودان: سياسيون يقفون خلف الدعوات للاحتجاج

اعتبر وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة آرو، اليوم الأربعاء، أن "الكل يدّعي الحكمة ويلقي اللوم على الآخر" في أزمة الاحتجاجات المستمرة التي يشهدها السودان مؤخراً.

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وأكد جمعة آرو في حديث مع قناة "العربية" أن "أجندات خارجية تستغل الشباب في الاحتجاجات" بالسودان، مشددا على أن "جهات خارجية لديها أجندات تلعب دورا في استغلال الاحتجاجات".

وشدد جمعة آرو على أن "الكلام عن أن الحكومة السودانية لا تتحرك لتحسين الأوضاع غير صحيح"، مؤكداً أن حكومة بلاده تسعى جاهدة لعلاج الأزمة التي يمر بها السودان.

كما أكد وزير الإعلام السوداني أن "مجموعات سياسية دخلت على خط الاحتجاجات وأخرجتها عن إطارها"، مشيراً إلى أن ثمة "سياسيين يقفون خلف الدعوات للاحتجاج غداً الخميس".

في سياق آخر، قال وزير الإعلام السوداني خلال لقاء مع قناة "العربية" أن سحب تراخيص العمل من الإعلاميين في السودان يخضع لقوانين ولوائح خاضعة للنظم المعمول بها في البلاد.