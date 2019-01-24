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الأمم المتحدة تدعو إلى الحوار لتجنب "كارثة" في فنزويلا

المصدر: دافوس (سويسرا) - فرانس برس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، إلى الحوار في فنزويلا لمنع "تصعيد" يمكن أن يؤدي إلى "كارثة".

وقال غوتيريس، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "نأمل أن يكون الحوار ممكناً لتجنب تصعيد يؤدي إلى نزاع سيكون كارثياً لسكان البلاد والمنطقة"، بعدما أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً بالنيابة بدلاً من الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو ، قد أعلن نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد، الأربعاء، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على مادورو.

وقال غوايدو: "أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

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