الجيش الفنزويلي: الذي يحدث في البلاد انقلاب

قال وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة، يُشكل "انقلاباً".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي محاطاً بكبار أعضاء قيادة الجيش: "أنبّه شعب فنزويلا إلى انقلاب يتم ضد المؤسسات وضد الديمقراطية وضد دستورنا وضد الرئيس نيكولاس مادورو، رئيسنا الشرعي".

موضوع يهمك تتعرفون في هذا البورتريه على رئيس برلمان فنزويلا المعارض #خوان_غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة وأدى القسم، حاظيا... شاب عين نفسه رئيساً لفنزويلا وحظي باعتراف ترمب العرب و العالم

في سياق متصل، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "دعمه" لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط الأزمة السياسية التي يواجهها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بحسب ما أفاد الكرملين الخميس في بيان.

وأورد الكرملين أن بوتين عبر خلال الاتصال "عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا وسط تفاقم أزمة سياسية تسبب بها الخارج".

وندد الرئيس الروسي بـ"تدخل خارجي مدمر يقوض في شكل صارخ المعايير المؤسسة للقانون الدولي"، وفق المصدر نفسه.

وأضاف البيان أيضا أن بوتين "أعلن تأييده السعي إلى حلول في إطار المجال الدستوري"، داعياً إلى "تجاوز التباينات في المجتمع الفنزويلي عبر حوار سلمي".

من جهته، أجرى مادورو "تقييما" للتطور "الخطير" للوضع في الأيام الاخيرة "وشكر لروسيا موقفها المبدئي"، بحسب الكرملين.

وأكد الرئيسان أيضا "الرغبة المتبادلة في مواصلة التعاون الروسي الفنزويلي في مجالات مختلفة".