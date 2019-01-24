السويد: طائرات حربية روسية انتهكت مجالنا الجوي

أعلن الجيش السويدي أن طائرة استطلاع روسية ترافقها طائرتان مقاتلتان روسيتان انتهكوا المجال الجوي السويدي لفترة وجيزة على ساحل بحر البلطيق.

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وأوضحت القوات المسلحة السويدية اليوم الخميس أن طائرة من طراز "إليوشن إل. 20" وطائرتين من طراز "سوخوي سو. 27" حلقت يوم السبت جنوب مدينة كورلشامن (جنوب السويد)، الواقعة على بعد حوالي 135 كيلومترا شمال شرقي مدينة مالمو الساحلية.

وأضافت القوات في بيان أن الطائرات دخلت المجال الجوي السويدي بدون الحصول على إذن، وأنه تم إبلاغ الحكومة السويدية بالحادث.

يأتي الحادث في وقت يتزايد فيه النشاط العسكري في منطقة بحر البلطيق، حيث تفيد التقارير بحدوث انتهاكات للمجال الجوي من قبل الطائرات العسكرية الروسية وزيادة في وجود السفن العسكرية الروسية.