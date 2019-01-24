بعد أحداث فنزويلا.. من هو السوري نائب مادورو؟

في ظل الأحداث التي تشهدها فنزويلا، منذ إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، نفسه "رئيساً" للبلاد، في 23 من الشهر الجاري، واعتراف الأميركيين به، وتوالي المواقف الدولية المساندة أو الرافضة، تتجه الأنظار إلى طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، خاصة أن جوزف هومير، الخبير بشؤون الإرهاب وقضايا الأمن، سبق وتوجه باتهام لطارق العيسمي، بأنه يدير "تنظيماً إجرامياً"، بحسب تقرير لـ"الشرق الأوسط" في 5 آب/ أغسطس عام 2017. فمن هو طارق العيسمي؟

عُين طارق العيسمي نائباً للرئيس الفنزويلي، عام 2017، بعدما تقلّد مناصب عدة في الحكومة، منها وزير الداخلية ووزير العدل ما بين عامي 2008 و2012، ثم تم انتخابه حاكماً لولاية (آراغو) عام 2012.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت عقوبات على طارق العيسمي، في عام 2017، واتهمته بالضلوع في جرائم تجارة المخدرات غير المشروعة، ولدوره في "تسهيل" تهريب المخدرات على مستويات دولية.

من جهتها، تتهم المعارضة الفنزويلية العيسمي، بأنه معاد للسامية، وأنه يقيم علاقات مع "حزب الله" اللبناني، وحركة حماس، وإيران. وعلى الرغم من أن منصب نائب الرئيس الذي تقلّده العيسمي لا يشتمل على صلاحيات واسعة له، إلا أن مصادر إعلامية وخبيرة بالقانون الدولي، أكدت في وقت سابق، أن العيسمي يمتلك فعلا صلاحيات أمنية داخل البلاد. فمن هو هذا الرجل الذي سبق وتحدثت عنه وسائل إعلام عربية وعالمية، بأنه قد يكون أحد ورثة قادة "الثورة البوليفارية"؟

طارق العيسمي، محامٍ فنزويلي من أصل سوري. ولد عام 1974 في فنزويلا، لأب مهاجر من محافظة السويداء السورية، يدعى زيدان العيسمي. وبدأ نشاطه السياسي في الجامعة، وتزعم الحركة الطلابية، ثم أصبح من الأقطاب البارزين للحزب الاشتراكي الذي يحكم البلاد، فانتخب نائباً عن ذلك الحزب عام 2005.

فيما بعد، أصبح العيسمي قريباً من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، فعيّنه وزيرا للعدل والداخلية، منذ عام 2008. وبعد رحيل تشافيز، ثم مجيء الرئيس نيكولاس مادورو خليفة له، قام بتعيين العيسمي نائباً للرئيس.

ونفى العيسمي في حوار تلفزيوني عام 2017، لإحدى الفضائيات العربية، التهمة المنسوبة إليه بمعاداة السامية. إلا أنه في المقابل اتهم الحراك السياسي الذي تشهده فنزويلا، وأقطاب المعارضة في البلاد، بأن لديهم "صلات" مع الصهيونية ومع الإدارة الأميركية، على حد قوله، من أجل "إخضاع" فنزويلا.

وتتحدث المعلومات عن والد طارق العيسمي، زيدان، بأنه كان من ناشطي (حزب البعث العربي الاشتراكي) في فنزويلا، ومن مؤيدي انقلاب هوغو تشافيز عام 1992. كذلك فإن طارق العيسمي، ربطته علاقة بشقيق تشافيز، آدان تشافيز الذي كان وزيراً للتربية عام 2007.

وأثار تعيين العيسمي، في منصب نائب الرئيس الفنزويلي، جدلا على مستويات مختلفة، بسبب التهم التي وجهت إليه بخصوص قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقام طارق العيسمي بزيارة إلى تركيا، في آب/أغسطس عام 2018، والتقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون أن ترشح تفاصيل كافية عن فحوى ما دار بين الرجلين. ثم أعلن العيسمي، وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 2018، عن قيام بلاده باستبدال الدولار بسلة عملات أجنبية مختلفة، كاليوان الصيني واليورو.