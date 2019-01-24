دعوات لتجمعات في كل أنحاء السودان اليوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين و3 تكتلات سياسية إلى تجمعات في كل مدن وقرى السودان اليوم الخميس.

وطلبوا من 17 تجمعاً التوجه إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم، تنطلق من أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد وصل العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء. كما بحث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، في العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن قطر أكدت دعمها ومساندتها المستمرة والثابتة للسودان في أزمته الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للدرديري بمطار الخرطوم الأربعاء، عقب عودة البشير للبلاد.

وقال أحمد إن زيارة البشير تناولت الأزمة الاقتصادية الراهنة والمساعي السودانية للخروج من الأزمة ومسبباتها.

وكان وزير النفط السوداني، زهري عبد القادر، قد أعلن، الأربعاء، أن بلاده تسلمت مساعدات من الإمارات وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

وقال عبد القادر: "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.