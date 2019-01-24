شاب عين نفسه رئيساً لفنزويلا وحظي باعتراف ترمب

تتعرفون في هذا البورتريه على رئيس برلمان فنزويلا المعارض #خوان_غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة وأدى القسم، حاظيا باعتراف أميركي لإسناده، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على الأزمة الرئاسية، حيث تمسك الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بالحكم.

هو خوان غوايدو مهندس صناعي ولد عام 1983 في ولاية فارجاس الشمالية. درس الهندسة في جامعة أندريس بيلو، قبل سفره إلى واشنطن العاصمة حيث حصل على الماجستير.

زرعت فيه النزعة المعارضة منذ الصغر، إثر فشل الحكومة في الاستجابة لكارثة سيول مدمرة في الولاية.

دخول السياسة

دخل غوايدو السياسة من باب حراك طلابي ضد الحكومة وشارك في مظاهرات عدة. وفي عام 2009 ساهم في تأسيس حزب الإرادة الشعبية ليحظى عبره بكرسي في البرلمان في انتخابات 2015.

عين غوايدو في لجنة المحاسبة البرلمانية التي فتحت تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بمادورو، ليصل أخيرا إلى رئاسة البرلمان في يناير 2019.

حرب المعارضة

يوم تنصيبه رئيسا للبرلمان تعهد غوايدو بمحاربة تمسك #مادورو بالرئاسة، وأشرف على سن قوانين تحارب إدارة مادورو وتجمد أصولها في الخارج.

وحين انتهت رئاسة مادورو وتعالت الأصوات الدولية المطالبة بتنحيه وتسليم الدولة للبرلمان.

ليعين غوايدو نفسه رئيسا حاظيا باعتراف مباشر من منظمة الدول الأميركية وواشنطن ودول ومؤسسات أخرى.

وأعلن #خوان_غوايدو ، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد الأربعاء أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في #كراكاس احتجاجاً على الرئيس #نيكولاس_مادورو .

وقال "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الأربعاء، الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام الآلاف من مؤيديه في كراكاس.

وقال ترمب في بيان "أعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة".

وبدوره هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ومقرها واشنطن، غوايدو قائلاً: "تهانينا لخوان غوايدو، رئيس فنزويلا بالنيابة. نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد".