فرنسا تؤكد دعم أوروبا "إعادة الديمقراطية" في فنزويلا

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، بـ"شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم"، في مواجهة "الانتخاب غير الشرعي لنيكولاس مادورو"، مؤكداً أن أوروبا "تدعم إعادة الديمقراطية" إلى البلد.

وكتب ماكرون في تغريدة على توتير: "بعد انتخاب نيكولاس مادورو غير الشرعي في أيار/مايو 2018، تدعم أوروبا استعادة الديمقراطية. أحيي شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم"، بعد إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً" لفنزويلا في مواجهة مادورو، الذي يحظى بدعم الجيش.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو ، قد أعلن نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد، الأربعاء، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على مادورو.

وقال غوايدو: "أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".