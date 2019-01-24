موسكو تريد "الرئيس الشرعي" في فنزويلا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الشرعي" لفنزويلا، وشجب "اغتصاب السلطة" من جانب المعارضة ممثلة برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي نصب نفسه "رئيساً" للبلاد.

وفي بيان شديد اللهجة داعم لمادورو حليف موسكو، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الدعم الدولي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن الأربعاء نفسه "رئيسا بالوكالة"، "يؤدي مباشرة إلى الفوضى وسفك الدماء".

وقال بيسكوف للصحافيين "نعتبر محاولة اغتصاب السلطة في فنزويلا بمثابة انتهاك للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "نيكولاس مادورو هو رئيس الدولة الشرعي" للبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وأضاف "الفنزويليون فقط يحق لهم تقرير مستقبلهم. إن التدخل الخارجي المدمّر، خصوصاً في الوضع الذي يسوده توتر شديد حاليا، غير مقبول".

وأعلن غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، الأربعاء نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد، وحظي على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأميركية، في حين أعلن الرئيس الفنزويلي قطع علاقات بلاده بالولايات المتحدة.