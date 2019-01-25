الفلبين: تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين بالجنوب

أسفر استفتاء أجري في #الفلبين عن تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين، وفقا للنتائج المعلنة، الجمعة.

وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل الكثيرون أن ترسي سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.

وستعطي النتائج التي أعلنت، الجمعة، إشارة الانطلاق لعملية تخلي #جبهة_مورو الإسلامية للتحرير، أكبر حركة تمرد في الفلبين، ذات الغالبية الكاثوليكية، عن السلاح، وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.

وقال زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، مراد إبراهيم: "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا "إنه فوز ساحق لا مثيل له".

وأيد نحو 1,7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.