صور لانهيار سد في البرازيل.. 200 مفقود لا أمل بإنقاذهم

قال حاكم ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق) إن هناك احتمالا "ضئيلا" بالعثور على ناجين من بين 200 شخص فُقِدوا، الجمعة، بعد انهيار سد في البرازيل.

وأوضح الحاكم روميو زيما أن "الشرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كل شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين". وأضاف "لكننا نعرف أنه من الآن فصاعدا توجد احتمالات ضئيلة (بالعثور على ناجين)، وأنه على الأرجح لن نعثر سوى على جثث".

من جهته، قال أفيمار دي ميلو بارسيلوس رئيس بلدة برومادينهو البرازيلية لمحطة جلوبونيوز التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ عثروا على سبع جثث جرفها انهيار سد في منجم، وإن من المتوقع العثور على مزيد من الجثث في الوقت الذي مازال فيه 200 شخص مفقودين.

وكان فابيو شيفارتسمان، الرئيس التنفيذي لشركة فالي البرازيلية للتعدين التي تملك هذا المنجم قد قال، إن 300 عامل كانوا موجودين في منجم الحديد بعد اجتياح سيل من الأوحال مطعم المنجم وقت تناول الغداء.

وقال شيفارتسمان إن طاقة السد الواقع بولاية ميناس جيرايس كانت تبلغ 12 مليون متر مكعب، وإنه كان يجري وقف تشغيله. وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد سبب انهيار السد.

وقال جهاز الإطفاء في بيان، إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخص" بعد الانهيار.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة.

وأضافت أن "المهمة الأساسية للحكومة الفيدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".