الآلاف في مسيرة مناهضة للسترات الصفر بباريس

خرجت مسيرة مناهضة للسترات الصفر، اليوم الأحد، في باريس، نظمتها جماعة تطلق على نفسها "الأوشحة الحمراء"، وأخرى تطلق على نفسها "السترات الزرقاء" احتجاجا على العنف الذي تشهده الاحتجاجات.

وتظاهر الآلاف من مؤيدي الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون اليوم في "ساحة الأمة"، مرتدين أوشحة حمراء، بهدف "إسماع صوت الأغلبية الصامتة والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات". ومن المقرر أن تجوب هذه المظاهرة شوارع باريس وصولاً إلى "ساحة الجمهورية".

ويرى بعض المراقبين أن هذه المسيرة ستضر بمساعي التهدئة التي يسعى إليها ماكرون مع السترات الصفراء، وربما تشهد أعمال عنف من السترات.

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وفي سياق آخر، تحقق الشرطة الفرنسية في ملابسات إصابة أحد محتجي السترات الصفراء البارزين بجرح بالغ في العين في باريس، وإصابات أخرى خلال الاحتجاج.

عنف المحتجين ورد فعل الشرطة المبالغ فيه أحيانا أثارا جدلا في أنحاء البلاد منذ اندلاع الحركة المناهضة للحكومة قبل شهرين.

وقالت شرطة باريس اليوم الأحد، إنها تحقق في إصابة المحتج جيروم رودريغيز. وأظهر تسجيل مصور سقوط رودريغيز على الأرض أمس السبت قرب نصب الباستيل التذكاري في باريس، حيث عمد المحتجون إلى رمي مقذوفات على الشرطة التي حاولت تفريقهم، فاشتبكت معهم.