الخرطوم.. تظاهرات في الحلفايا والشرطة ترد بالغاز المسيل

أفادت مصادر "العربية"، عن تحرك تظاهرات في الحلفايا شمال #الخرطوم، اليوم الأحد، واجهتها الشرطة بإطلاق الغاز المسيل.

وأضافت المصادر أن الشرطة فرقت بالقوة تظاهرة في سوق مدينة "ود مدني" وسط السودان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا في وقت سابق الأحد، إلى التظاهر والاعتصام، محدداً الساعة الثالثة عصراً موعداً لانطلاقها.

وحدد بيان التجمع أيضاً ميادين كبرى عامة للتظاهر والاعتصام، 6 منها في العاصمة الخرطوم، و7 أخرى في أم درمان.

وكان الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية أكد أن البلاد لم تشهد، الجمعة، أي تجمهرات ما عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، مقراً بتفريقها وفقاً للقانون.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة توسع مع إعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، منذ 19 ديسمبر 2018، ليشمل أنحاء متفرقة في السودان، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.