نتنياهو: نصرالله في حالة إحراج كبيرة بسبب كشفنا أنفاقه

لمّح الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، إلى احتمال نشوب حرب مع إسرائيل، لكنه تجنب التطرق بعمق إلى الأزمات الداخلية التي يواجهها لبنان.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الميادين، بعدما تجنب الظهور في خطابات لأشهر عديدة على غير عادته.

وتحدث نصر الله عن احتمال حرب مع إسرائيل تنشب في حال اغتيالات إسرائيلية لناشطين من حزب الله في لبنان أو سوريا.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نصرالله في حال إحراج كبيرة بسبب نجاحنا الباهر في عملية "درع الشمال"، لقد بذل رجاله جهوداً كبيرة لحفر الأنفاق، وفي خلال 6 أسابيع، ألغينا تماما هذا السلاح من يده، لنصرالله أسباب جيدة، لماذا لا يريد أن يختبر ثقل قبضتنا؟".

يذكر أن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات في لبنان طالت جهاد عماد مغنية، وسمير قنطار وآخرين، وتجنب حزب الله إبداء أي رد عليها في حينه.

وقلل نصر الله من أهمية اكتشاف إسرائيل لأنفاق بين الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي، موضحاً أن بعضها يعود إلى أكثر من 13 عاما مضت.