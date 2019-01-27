"فتح" تناقش تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من منظمة التحرير

تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مكونة من فصائل منظمة التحرير.

وقالت مصادر لـ"العربية"، إن الاجتماع سيبحث نتائج مشاورات أجراها مسؤولون في فتح مع عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية من أجل الدخول في هذه الحكومة، وحالياً يتم تداول العديد من الأسماء من قيادة حركة فتح من أجل تولي المنصب لكن لا قرار بعد.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن هناك أطرافا أخرى دخلت في اللحظة الأخيرة على الخط في محاولة للإبقاء على رئيس الوزراء الحالي في منصبه.

كما أن الفصائل الفلسطينية ذات التمثيل الأكبر في المنظمة (الشعبية والديمقراطية) لن تشارك في الحكومة، وفق ما أكدت المصادر.

وبالتالي لا تزال الصورة غير واضحة، والمشاورات والمداولات مستمرة.