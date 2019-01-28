الرئيس الأفغاني يدعو طالبان لبدء محادثات جدية مع كابول

دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الاثنين طالبان إلى "بدء محادثات جدية" مع الحكومة في كابول، وذلك في أعقاب مفاوضات ماراثونية غير مسبوقة بين الحركة المتمردة والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال غني في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول: "أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام".

وتشعر السلطات الأفغانية بالاستياء منذ فترة طويلة بسبب إصرار طالبان على استبعادها من المفاوضات التي تهدف إلى وضع إطار لمحادثات سلام حقيقية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عاما.

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وتصف حركة طالبان الحكومة الأفغانية بأنها "دمية" تحركها واشنطن. أما كابول فتؤكد أن أي اتفاق مع طالبان يحتاج إلى موافقتها.

وقبل ساعات على خطاب غني قالت الرئاسة الأفغانية في بيان إن المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد أوضح للرئيس أن "الولايات المتحدة أصرت خلال محادثاتها مع طالبان على أن الحل الوحيد لسلام دائم في أفغانستان هو حوار بين الأفغان".

ووصل خليل زاد إلى أفغانستان في ساعة متأخرة الاثنين، بعد ستة أيام من المحادثات بين ممثلين عن طالبان ومسؤولين أميركيين.

وأشار الطرفان إلى "تقدم" وسط تصاعد الأمل بأن تكون الفترة الطويلة غير المسبوقة للمحادثات قد تعني اتفاقا يمهد الطريق أمام احتمال إجراء محادثات سلام رغم استمرار وجود نقاط شائكة.

وقال غني الاثنين "نريد السلام نريده سريعا ولكن مع خطة". وأضاف: "علينا ألا ننسى أن ضحايا هذه الحرب هم أفغان وأن عملية السلام يجب أن تكون بقيادة أفغانية".

في سياق متصل، قال الرئيس الأفغاني اليوم إن وجود القوات الأجنبية في بلاده قائم على اتفاق دولي، وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

وأضاف في كلمته التلفزيونية: "الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل".

وتابع: "الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائما محل بحث وسنظل نبحثها.. ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقا لخطة محددة ومعدة".