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الرجوب: حماس تتفاهم مع إسرائيل ولا تريد التفاهم مع فتح

المصدر: دبي - قناة العربية
جبريل الرجوب
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أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحركة مستعدة لتقديم كل الضمانات بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة حال أبدت حماس استعدادها لإنهاء الانقسام.

واتهم الرجوب حماس بأنها تتعاون مع أطراف إقليمية مصلحتها مع الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي بدلاً من اختيار الشراكة مع حركة فتح.

وعبر الرجوب عن أمله في أن يتفهموا أهمية إبداء فتح استعدادها للدخول في شراكة مع الجميع، متهماً حماس بأنهم يتفاهمون مع إسرائيل ولا يريدون التفاهم مع فتح.

وأكد الرجوب أن مسؤولية منظمة التحرير هي إقناع حماس والأطراف الإقليمية القادرة على التأثير على حماس بضرورة وجود شراكة.

كلمات دالّة

#حماس, #الانقسام الفلسطيني, #جبريل الرجوب, #فتح, #المصالحة الفلسطينية

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