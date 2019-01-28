دعوات لاعتصامات بمدن السودان.. و"الأمة" باق بالحكومة

دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة إلى استمرار الاعتصام، اليوم الاثنين، في كل أحياء ومدن السودان المختلفة، بدءاً من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء بتوقيت الخرطوم.

وطالب التجمع في بيان بترديد الهتافات الوطنية وحمل الأعلام واللافتات للتعبير عن وحدة مطلب إسقاط النظام.

كما نادى باختيار أماكن الاعتصام، على أن تتوفر فيها بضعة شروط، من بينها أن يكون الميدان المختار في وسط الحي، وأن يسهل الدخول إلى الميدان والانسحاب منه وفق البيان.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادات في حزب "الأمة الفيدرالي"، استمرار الحزب في حكومة الوفاق الوطني، وتجميد نشاط رئيسه، الذي أعلن في وقت سابق أمس الأحد، الانسحاب من الحكومة.

وقال وزير الثقافة، الأمين السياسي للحزب عمر سليمان، إن الحزب مستمر في حكومة الوفاق الوطني الحالية، مضيفاً أنه متمسك بتوصيات الحوار الوطني.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن قرار المشاركة في الحكومة اتخذه المؤتمر العام للحزب، والجهة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة.

في غضون ذلك قام الرئيس عمر البشير بزيارة إلى القاهرة والتقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتحدث البشير عن محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، متهما منظمات لم يسمها بالعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة. كما اعترف بوجود مشكلة، لكنه اتهم الإعلام الدولي والإقليمي بالتهويل.