قلق فرنسي من ظروف احتجاز عملاق صناعة السيارات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه عبر لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن قلقه من الظروف التي يواجهها كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو داخل السجن.

وصرح ماكرون للصحافيين خلال زيارة لمصر: "رأيت أن الاحتجاز كان طويلاً للغاية وظروف الاحتجاز قاسية. قلت ذلك لرئيس الوزراء آبي في عدة مناسبات".

إلا أنه أوضح أن الأزمة المحيطة بغصن لا تشكل خطراً على تحالف صناعة السيارات بين رينو ونيسان.



واستقال غصن من رئاسة شركة رينو الأسبوع الماضي. ولا يزال قيد الحبس في أعقاب اعتقاله باليابان في نوفمبر/تشرين الثاني واتهامه بارتكاب مخالفات مالية.