الأونروا تسعى للحصول 1,2 مليار دولار لعام 2019

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دول العالم الثلاثاء مساعدتها في الوصول إلى ميزانيتها البالغة 1,2 مليار دولار للعام 2019، بعد أن سحبت الولايات المتحدة تمويلها للوكالة العام الماضي.

وتمكنت الوكالة من تمويل ميزانيتها بالكامل بنفس القيمة لعام 2018 رغم النقص الحاد في البداية، عندما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب مجمل دعمها للوكالة.

وصرح مدير الأونروا بيير كرينبول أن "الحملة العام الماضي كانت ناجحة".

وأضاف "لقد تمكنا من سد النقص بأكمله والذي كان نقصا كبيراً بلغ 226 مليون دولار.. بفضل الدعم الرائع والسخي للدول الأعضاء".

وكانت واشنطن خفضت أساساً بداية العام الحالي من مساهمتها للأونروا، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.

وتأسّست الأونروا في 1949، وهي تقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.