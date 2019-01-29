مقتل 5 وفقدان 130مهاجراً بغرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي

قضى خمسة أشخاص واعتبر 130 آخرون مفقودين جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي، وفق ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان: "بعدما تلقى بلاغاً من سكان، توجه فريق من الدرك بعد ظهر اليوم إلى مكان مجاور للكارثة وعثر على ناجين إضافة إلى جثث ثلاث نساء ورجلين".

كما أورد أحد الناجين أن 130 شخصاً كانوا معه على الزورق من دون أن يتمكن من تحديد عدد الركاب في الزورق الآخر.

وغرق الزورقان بعد نحو 30 دقيقة من مغادرتهما بلدة غودوريا شمال شرقي ساحل جيبوتي وسط أحوال جوية سيئة.

وأضافت المنظمة: "تم أيضاً إبلاغ خفر السواحل وقد باشروا عمليات بحث وإنقاذ. لا تزال العمليات مستمرة مع زورقي استطلاع".

وتقع جيبوتي قبالة اليمن وقرب الصومال وإثيوبيا، وباتت في الأعوام الأخيرة نقطة عبور للمهاجرين الساعين إلى العمل في شبه الجزيرة العربية.

كذلك، يحاول مهاجرون فروا من اليمن عبور المضيق الذي يفصل بين بلادهم وجيبوتي.

والعام الفائت، قضى قبالة اليمن ما لا يقل عن 30 مهاجراً من الصومال وإثيوبيا غرقاً فيما كانوا يحاولون بلوغ جيبوتي.

وفي آب/اغسطس 2017، قضى عشرات المهاجرين من الصومال وإثيوبيا كانوا على متن زورقين متجهين إلى اليمن بعدما ألقى بهم مهربون في البحر.