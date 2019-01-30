الأردن.. لقاء وزاري تشاوري بين 6 دول عربية

قضايا وملفات عديدة ستُطرح على طاولة اللقاء الوزاري التشاوري بين 6 دول عربية، الذي يعقد، الخميس، في البحر الميت بالأردن، ويجمع وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر لمناقشة أكثر القضايا حساسية في الوطن العربي.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والسعودي عادل الجبير، والكويتي صباح خالد الحمد الصباح، والمصري سامح شكري إلى العاصمة عمّان، وتأتي زيارتهم في إطار التشاور حول قضايا ملحة.

وزراء دول الخليج الأربع، ومصر والأردن، سيناقشون وفق متابعين، الملف السوري، وعودة علاقات دمشق مع الدول العربية، إضافة إلى التغول الإيراني في المنطقة، لا سيما التمدد في العراق واليمن ولبنان وسوريا، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من شرق سوريا، ما أثار مخاوف من فراغ ستملأه طهران.

وقال مدير مركز نما للدراسات الاستراتيجية، فارس بريزات، إن هناك تساؤلات متعلقة بملف التدخل الإيراني في سوريا ستطرح على طاولة النقاش أهمها: من سيملأ الفراغ الأميركي في سوريا؟ هل ستقوم الجيوش العربية بغطاء من جامعة الدول العربية بتعبئة الفراغ العسكري أم سينهي الأمر لصالح إيران، خاصة أنها الدولة الأكثر جاهزية لملء الفراغ العسكري في سوريا.

وفسر بريزات أن غياب الدول العربية عن سوريا خلال السنوات الماضية دفع دمشق نحو إيران أكثر من أي وقت سابق، موضحا أن دعوة سوريا إلى جامعة الدول العربية من جديد في الوقت الحالي ضروري، وهذا ما سيتم طرحه خلال اجتماع وزراء العرب.

أما بالنسبة لمصر فستطرح على طاولة النقاش ملف الإرهاب في جنوب سيناء وملف القضية الفلسطينية، وتحديدا سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ومعبر رفح، إضافة إلى تأثير الحكومة الفلسطينية المقبلة على عملية السلام والعلاقات العربية-العربية.

وقال بريزات إن قضية صفقة القرن ستكون حاضرة خلال اللقاء، فيما يتعلق بالدور العربي بعد الانتخابات الإسرائيلية والإعلان المرتقب هذا العام عن صفقة القرن من قبل الإدارة الأميركية.

ويحرص الأردن بشكل خاص على معرفة رد فعل العرب تجاه صفقة القرن في حال أعلنت أميركا عنها، إضافة إلى القضية الفلسطينية بما فيها محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية.