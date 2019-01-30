السودان.. إطلاق ابنة الصادق المهدي بعد اعتقالها لساعات

أطلقت السلطات السودانية سراح مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي ابنة رئيس الحزب، الصادق المهدي، وذلك عقب اعتقالها عدة ساعات.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، الأربعاء، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة عبر حساب الحزب على تويتر، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ملابسات توقيف مريم، وأسباب الخطوة.

إلى ذلك، نقل مراسل "العربية" عن عضو المكتب القيادي تأكيده اقتياد مريم الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء بتوقيت الخرطوم من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

إلى ذلك، أشار إلى أن قوة أمنية حضرت ليل الثلاثاء وقامت باقتحام المنزل، وتفتيشه بحثا عنها على الرغم من إخبارهم أنها غير موجودة، وقد عاود عناصر الأمن الحضور الأربعاء.

يذكر أن السلطات السودانية كانت أعلنت الثلاثاء أنها قررت الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

في حين شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأشار بيان مشترك لتجمع المهنيين وقوى الإجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي، مساء الثلاثاء، الى أن لهم تجارب مع ما وصفه البيان بـ"التدليس وخداع إعلام النظام"، مؤكدين أن المعتقلات مازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل بعشوائية.