حلحلة في ملف الحكومة اللبنانية.. فهل تبصر النور السبت؟

لم يعد اللبنانيون يجرأون على توقع تاريخ ولادة الحكومة المتعثرة منذ أكثر من 8 أشهر، فكلما ارتفعت نسب التفاؤل، أحبطتها مجددا تطورات سياسية وخلافات على حصص أو حقائب ووزارات.

إلا أن تلميحات جديدة أطلقها أحد النواب السنة المقربين من حزب الله الأربعاء، أعادت الملف الحكومي إلى "النار" مجدداً.

فقد كشف النائب عبد الرحيم مراد الأربعاء أنه يعتقد أن الحكومة ستُشكل هذا الأسبوع.



ويعتبر مراد أحد النواب السنة الستة الموالين لجماعة حزب الله الذين شكل ضمهم إلى الحكومة اللبنانية العقبة الأبرز في مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد يقودها رئيس الوزراء المكلف سعد #الحريري

موضوع يهمك أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء أن أمراً قضائيا صدر بحق شاعر شعبي يدعى صلاح الحرباوي، "ترحم"... صدام حسين يورط شاعرا عراقيا.. وأمر بالقبض عليه العراق

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ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستشكل خلال 24 أو 48 ساعة، قال مراد في مقابلة تلفزيونية "أعتقد قد تشكل لأن الجو حالياً هكذا. وقد يكون السبت أقصى يوم".

و عما إذا كانت المساعي الأخيرة مختلفة عن السابقة التي فشلت في تشكيل حكومة، قال مراد "الفرق هذه المرة أنه يوجد أجواء جدية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية، جبران باسيل، "كثف نشاطه" خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.

يذكر أن الحريري كان أعلن الثلاثاء أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعتبر خطوة أولى ضرورية نحو علاج المشاكل الاقتصادية الجسيمة في البلاد بما في ذلك الديون العامة التي تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.