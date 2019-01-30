عمّان تطالب طهران بإنهاء احتجاز مواطنين أردنيين فوراً

طالبت الأردن، الثلاثاء، من السلطات الإيرانية وبشكل رسمي إنهاء احتجاز المواطنين الأردنيين فوراً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة والسفارة الأردنية في طهران تتابعان بشكل يومي أوضاع المحتجزين الأردنيين في إيران والذين كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية أثناء قيامهم برحلة صيد بحري مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.

وقال القضاة بأن السفارة الأردنية في طهران تتواصل مع المحتجزين بشكل يومي وقد التقى القائم بالأعمال بالإنابة هناك بالمحتجزين مؤكدا بأنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من الجانب الإيراني.

كما طلب القائم بالأعمال بالإنابة في طهران من السلطات الإيرانية وبشكل رسمي إنهاء احتجاز المواطنين الأردنيين فورا ودون تأخير لكونهم ليس لهم ذنب سوى أنهم كانوا ضيوف على متن أحد القوارب.

وأشار القضاة بأن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي كان قد التقى في وقت سابق بسفير الجمهورية الإيرانية في عمان مؤكدا له ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فورا، وأن هذا اللقاء تبعه اتصالات متكررة مع السفير الإيراني لمتابعة الموضوع.

وأكد المتحدث بأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتواصل مع ذوي المحتجزين باستمرار وتعكف على إنهاء احتجازهم بأسرع وقت ممكن.