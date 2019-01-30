فنزويلا.. المحكمة العليا تجمد حسابات غوايدو وتحظر سفره

منعت المحكمة العليا الفنزويلية، الثلاثاء، المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية.

وقال رئيس المحكمة، مايكل مورينو، إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، البالغ من العمر 35 عاماً، "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق" الأولي، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضاً "تجميد حساباته المصرفية".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أنها سلمت غوايدو السيطرة على حساباتها المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.

وصرح غوايدو، الاثنين، أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".

وأعلن غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد في 23 يناير/كانون الثاني الحالي، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على مادورو .

وقال: "أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

وجاء أول اعتراف من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، بهذه الخطوة، لكن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أعلن في اليوم ذاته أن الجيش يرفض إعلان رئيس البرلمان نفسه "رئيساً بالوكالة" لفنزويلا.

وكتب بادرينو على تويتر: "اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة. نحن جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتياً بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".