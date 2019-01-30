مساعدات أميركا لـ "الأمن الفلسطيني" ستتوقف الجمعة

صرح أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأربعاء، أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف الجمعة بناء على طلب #الفلسطينيين، وذلك تجنباً لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم #الإرهاب.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر كانون الثاني/يناير خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم "أتكا" سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير.

وصرح عريقات لوكالة فرانس برس من رام الله بالضفة الغربية "ستتوقف الأموال... لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".

وينص القانون الذي أقره #الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وذكرت تقارير الإعلام أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم للولايات المتحدة بشأن تأثير قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وشجعوها على إيجاد طرق بديلة لتوفير هذا التمويل. إلا أن عريقات نفى أن تكون السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون.

وأضاف "نحن لا نسعى وراء أي شيء. لقد اتخذ الأميركيون قرارهم... لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي.