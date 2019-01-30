مقتل فلسطينية بنيران إسرائيلية في شرق القدس

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، مقتل فلسطينية إثر طعن عناصر أمن إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن امرأة فلسطينية حاولت طعن عناصر أمن إسرائيليين عند حاجز تفتيش شرق القدس، الأربعاء، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون أنها قُتلت بالرصاص.

وأعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان أنه "عند حاجز الزعيم الأمني، حاولت امرأة طعن حراس أمن كانوا في دورية في المنطقة، وردت الوحدات"، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرأة قضت بنيران إسرائيلية في شرق القدس.

وقال مصور فرانس برس إن المرأة كانت ترتدي ملابس سوداء، ووجهها مغطى، وقامت القوات الإسرائيلية بنقل جثمانها.

ويفصل حاجز الزعيم، القدس عن الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية في1967.