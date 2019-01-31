اعتقال صحافيين إسبان في فنزويلا.. ومدريد تدين

دانت الحكومة الإسبانية اعتقال ثلاثة صحافيين وسائق يعملون لدى وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) في العاصمة الفنزويلية.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بيانا، اليوم الخميس، دعا فيه للإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة.

وذكرت الوكالة أن المصور الكولومبي ليوناردو مونوز اختفى صباح الأربعاء في كراكاس، بالإضافة لاعتقال صحافيين اثنين آخرين، هما الإسباني غونزالو دومينغيز والكولومبي ماورين باريغا، من مكتب الوكالة على يد عناصر من الاستخبارات الفنزويلية.

وقالت الحكومة الإسبانية إن سائقا فنزويليا كان يعمل لدى الوكالة اعتقل أيضا، ولم تحدد هويته.

وأضاف سانشيز أن الحكومة ستدعم خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يدعُ الرئيس المحاصر نيكولاس مادورو لانتخابات رئاسية بحلول يوم الأحد المقبل.