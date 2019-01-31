الخرطوم.. الشرطة تطلق قنابل الغاز على المحتجين

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، وفق ما أوردت فرانس برس.

ويشهد السودان، الخميس، العديد من المسيرات في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية، بحسب ما أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشر مساء الأربعاء، داعياً فيه كل مدن السودان إلى المشاركة في ما سمي #موكب_الزحف_الكبير، الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

يذكر أن مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم اعتصموا، الأربعاء، داخل مباني الجامعة، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" في البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، ممدوح محمد الحسن، أن "أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم نفذوا الأربعاء اعتصاماً داخل مباني الجامعة".