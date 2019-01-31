السودان أمام "الزحف الكبير".. والجيش ينتقد "شذاذ الآفاق

ينتظر السودان ظهر الخميس العديد من المسيرات في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية، بحسب ما أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشر مساء الأربعاء، داعياً فيه كل مدن السودان إلى المشاركة في ما سمي #موكب_الزحف_الكبير، الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

يذكر أن مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم اعتصموا، الأربعاء، داخل مباني الجامعة، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" في البلاد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، ممدوح محمد الحسن، أن "أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم نفذوا الأربعاء اعتصاماً داخل مباني الجامعة".

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"لن نسلم البلاد لشذاذ الآفاق"

في المقابل، أكدت القوات المسلحة السودانية وقوفها ضد ما اعتبرتها مخططات لإسقاط دولة السودان عبر استغلال الأزمة الاقتصادية من خلال استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس البلاد، عمر البشير.

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام ضباط أكاديمية نميري العسكرية العليا، إن "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وتدرك سعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها".

من جهته، شدد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، على أن قوات بلاده المسلحة "لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعهد الماحي بأن تتصدى القوات المسلحة "بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها"، وجزم "بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها الأمر من تضحيات، حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

يذكر أن السودان يشهد منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس الذي ألقى من جانبه مسؤولية التظاهرات على "متآمرين" من دون أن يسميهم.

وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، حسب الإحصائية الرسمية، عن مقتل نحو 30 متظاهرا منذ اندلاع الاحتجاجات.