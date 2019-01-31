الناتو يطالب الصين بعدم إساءة معاملة الكنديين المعتقلين

دعا الأمين العام لحلف الناتو، الصين للتعامل مع مواطنين كنديين اثنين معتقلين لديها "بشكل عادل وصحيح".

وقال ينس شتولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه يتابع وضع الكنديين المحتجزين في الصين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي "بقلق".

وطالب بكين بمعالجة مخاوف كندا التي تريد "إطلاق سراحهما على الفور".

واعتقل الكنديان في رد انتقامي واضح على اعتقال مسؤولة بارزة بشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في كندا.

وأضاف شتولتنبرغ أنه يتوقع أن تعتمد دول الحلف اتفاقا لانضمام مقدونيا بعد أن وافقت البلاد على تغيير اسمها وسط نزاع مستمر منذ عقود مع اليونان.