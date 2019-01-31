بالأسماء.. تشكيل حكومة لبنان بينهم 4 وزيرات

صدرت اليوم في لبنان ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس سعد الدين الحريري وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان).

مرسوم قبول الاستقالة

وقد أذاع المراسيم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل، وجاء في نص مرسوم قبول استقالة حكومة سعد الدين الحريري الذي يحمل الرقم 4338، ما يأتي: "إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (هـ) من البند واحد من المادة 69 منه، بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الدين الحريري، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد سعد الدين الجريري مستقيلة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

مرسوم تسمية الرئيس الحريري

وجاء في المرسوم رقم 4339 تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء: "ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 4338 تاريخ31 كانون الثاني 2019 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرأسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

مرسوم تشكيل الحكومة

أما مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 4340، فنص على الآتي: "إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه بناء على المرسوم رقم 4339 المتضمن تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: عين السادة:

سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء،

- غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء،

- أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي،

- علي حسن خليل وزيرا للمالية،

- محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة،

- جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين،

- وائل بو فاعور وزيرا للصناعة،

- ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات،

- سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية،

- الياس بو صعب وزيرا للدفاع الوطني،

- جمال الجراح وزيرا للاعلام،

- يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل،

- اواديس كيدانيان وزيرا للسياحة،

- ألبير سرحان وزيرا للعدل،

- محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب،

- منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة،

- جميل صبحي جبق وزيرا للصحة،

- كميل ابو سليمان وزيرا للعمل،

- ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية،

- مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية،

- حسن اللقيس وزيرا للزراعة،

- محمد شقير وزيرا للاتصالات،

- عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات،

- فادي جريصاتي وزيرا للبيئة،

- غسان عطالله وزيرا للمهجرين،

- حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية،

- صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين،

- محمد داوود داوود وزيرا للثقافة،

- فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة،

- ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019.

صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.