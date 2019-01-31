قضية باركليز.. "صفقة محظية" وعمولات مشبوهة لحمد بن جاسم

تتواصل جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008.



ويبدأ الخميس، مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني تقديم أدلة ومستندات الإدانة في جلسة اليوم من قضية الفساد المصرفي الكبرى التي ورط فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز.

وعلى مدى 6 أيام استمعت هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية في لندن إلى المرافعة الافتتاحية للطرف المدعي، مكتب SFO، ضد 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين ببنك باركليز البريطاني، والمتوقع أن يتم نظرها أمام المحكمة على مدى 4 إلى 6 أشهر.

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قلق كبير وأسلوب "غير شريف"

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان"، ذكر إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، في جلسة أمس أن أحد المتهمين وهو ريتشارد بوث، الرئيس السابق لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، كان قد أبدى قلقا شديدا وحذر بشكل كبير من الصفقة التي تم إتمامها بأسلوب "غير شريف" مع رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم والذي استغل وضع بنك باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 لطلب عمولات شخصية سرية مقابل الموافقة على استثمار أموال من صندوق قطر السيادي ومن شركة وهمية أنشأها الشيخ حمد بن جاسم في أحد الملاذات الآمنة ضرائبيا.



الكيل بمكيالين

وأوضح إد براون أن بوث أبدى قلقه على الفور بشأن قدرة البنك على دفع رسوم إضافية إلى قطر دون تقديم شروط مماثلة للمستثمرين الآخرين، وأنه قال: إن فريق المحامين بالبنك "أقنعوا أنفسهم" بأن اتفاق 2008 كان قانونياً.

وفي مقابلات مع محققين في SFO، قال بوث: "لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع طرف واحد بشروط لا تمنحها لأي شخص آخر، وسيكون إجراء خاطئ ألا تفصح رسميا عن ذلك.. لأنك (كمسؤول مصرفي) ستكيل بمكيالين بشكل غير عادل، بشكل مخالف للمبدأ السائد في أسواق رأس المال، والتي تعمل بهذا الشكل".



"صفقة محظية"

وأضاف براون إن بوث "انتقد بشدة فكرة أن هناك مجموعات مختلفة من (نظم) الاقتصاد للمستثمرين المختلفين.

واستطرد براون قائلا إن بوث قال لزميله روجر جنكنز، أحد المتهمين الأربعة والرئيس السابق لقسم إدارة الثروات في باركليز : "إن باقي المستثمرين سيستشيطون غضبا إذا اكتشفوا أن بنك باركليز قد أبرم صفقة بالسر أو صفقة محظية".



ويقال إن جنكنز عقب على هذا الحديث بما يعني أنه يقوم بالكثير من التضحيات، ويتلقى الضربات من أجل حماية مناصب والمزايا الوظيفية للجميع.

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أموال غير مشروعة لقطر

وقال براون، ممثل الادعاء، إن نحو 322 مليون جنيه إسترليني كعمولات إضافية تم تقديمها في النهاية بشكل غير مشروع بموجب اتفاقيتين للخدمات الاستشارية وهميتين، كان يسدد بنك باركليز على أساسها الدفعات "المشبوهة" إلى قطر على أساس أنها تقدم بعض الخدمات للبنك في المقابل.

وأكد براون أن تلك الاتفاقيات ساعدت على "إخفاء" طلب الشيخ حمد بن جاسم الحصول على مدفوعات عمولة أعلى مقابل الاستثمارات في عام 2008، مستغلا احتياج مسؤولي بنك باركليز الشديدة لتجنب إدراج البنك ضمن خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية في ذروة الأزمة المالية.



الفريق القانوني في باركليز

وذكر براون أن بوث ادعى أن الفريق القانوني في بنك باركليز أقنع نفسه بأن تلك الاتفاقات كانت مشروعة، طالما أن هذه الخدمات سيتم توفيرها في نهاية المطاف.

وأضاف براون أن بوث قال للمحققين في SFO: "لا أعتقد أن هناك أي محامين يعملون على ذلك لم يكونوا يعلمون أن هناك رسومًا إضافية، لكنهم أقنعوا أنفسهم بالحصول على قيمة مقابل الخدمات، وبالتالي يمكن عقد اتفاقية منفصلة مع القطريين، موضحا أنه طالما أن البنك راض على الحصول على قيمة مقابل هذه الخدمات، فإنه من الطبيعي أن يكون قانونيا".



كذب وتدليس وتزوير

ويتهم مكتب SFO المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في باركليز بالكذب والتدليس والتزوير في محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمي لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.