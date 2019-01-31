الأردن.. وزراء خارجية 6 دول عربية يبحثون قضايا المنطقة

اختتم وزراء خارجية دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن، اجتماعا تشاوريا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، الخميس، بحثوا خلاله عددا من قضايا المنطقة وعلاقات التعاون بين الدول المشاركة.

وشارك في الاجتماع وزير خارجية مصر سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقاء أمس مع وزراء الخارجية، أهمية التنسيق المشترك حيال الأزمات والقضايا التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها، معبرا عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري بنتائج مثمرة.