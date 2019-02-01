ارتفاع حصيلة قتلى مركبي المهاجرين قبالة جيبوتي إلى 58

ارتفعت حصيلة قتلى غرق مركبي مهاجرين مكتظين قبالة سواحل جيبوتي إلى 58 قتيلاً، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة.

ووقع الحادث، الثلاثاء، بعد حوالي 30 دقيقة على إبحار المركبين وسط بحر هائج، من قرية غودوريا، التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال أوبوك باتجاه اليمن.

من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، لاليني فيراسامي، إن عدد الأشخاص الذين تحدد مقتلهم في المأساة ارتفع إلى 58 شخصاً، بعد أن أُحصي 52 قتيلاً في اليوم السابق.

ويأتي هذا في سلسلة من حوادث الغرق المماثلة في المحاولات التي يقوم بها غالباً مهاجرون أفارقة يسعون للحصول على عمل في منطقة الشرق الأوسط.

وتم انتشال 15 شخصاً فقط من القاربين، معظمهم من الإثيوبيين.

ولم يعرف العدد الإجمالي للركاب، فيما قدّر أحد الناجين عدد ركاب الزورق الذي كان على متنه، بـ130 شخصاً، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الثاني، كما أعربت منظمة الهجرة الدولية عن تخوفها من أن تسجل حصيلة القتلى مزيداً من الارتفاع.

وعبر مضيق باب المندب، الذي يفصل جيبوتي عن اليمن، تمر سفن محملة بالمهاجرين في الاتجاهين: مراكب تنقل مهاجرين فارين من اليمن، ومراكب تحمل مهاجرين أفارقة بحثاً عن عمل في شبه الجزيرة العربية عبر طريق يمر شمال اليمن.