إصابة 32 فلسطينيا برصاص الاحتلال بمواجهات عند حدود غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع #غزة أن نحو 30 فلسطينيا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة".

وأضاف أن "عشرات آخرين أصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز" المسيل للدموع، مبينا أن بين المصابين "صحافيا (محليا) ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح" في جنوب القطاع.

وسار الآلاف في #احتجاجات الجمعة، واقترب عشرات منهم من السياج الحدودي حيث أطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم.