الكرملين يلقي باللوم على واشنطن لإنهاء المعاهدة النووية

عبر الكرملين، اليوم الجمعة، عن أسفه لتحرك أميركي وشيك بتعليق الالتزام بمعاهدة تاريخية مبرمة مع روسيا تتعلق بالصواريخ النووية، واتهم واشنطن بعدم الإنصات أو التفاوض لتجنب مثل هذه النتيجة.

وقال مسؤولون أميركيون، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن خطط لتعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، رداً على انتهاك موسكو لها.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين: "عدم رغبة الأميركيين للإنصات إلى أي ذرائع وإجراء مفاوضات موضوعية معنا يبين أن واشنطن اتخذت قرار نقض المعاهدة منذ وقت طويل".