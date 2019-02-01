زلزال يضرب جنوب المكسيك.. ولا ضحايا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بلغت شدته 6.6 درجة ضرب ولاية تشياباس جنوب المكسيك الجمعة. وشعر بالزلزال سكان في مناطق بعيدة عن مركزه.



من جهته، مسؤول في خدمات الطوارئ بالولاية أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار جراء الزلزال. وقال شاهد إن سكاناً شعروا بالزلزال في سان سلفادور.



كما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على عمق 68 كيلومتراً قرب ساحل المحيط الهادي وحدود المكسيك مع غواتيمالا.



ودفع الزلزال بعض المواطنين إلى الخروج من المباني الإدارية والتجمع في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر جسيمة.