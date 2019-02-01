قضاء فرنسا يجيز للشرطة مواصلة استخدام الكرات الوامضة 

أكد #القضاء_الفرنسي في قرار أن #رجال_الشرطة يمكنهم مواصلة #استخدام_بنادق_الكرات_الوامضة في التظاهرات، رغم الجدل حول خطورة هذا السلاح غير القاتل المتهم بإيذاء عدد من المتظاهرين.

ورأى مجلس الدولة أعلن هيئة قضاء إدارية فرنسية، الجمعة، أن خطر حدوث أعمال عنف في #التظاهرات يجعل "من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة" التي تطلق رصاصا مطاطيا قطره 40 ملم.

وفي أوج الجدل حول "أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة" خلال تظاهرات #السترات_الصفراء، تقدمت الكونفيدرالية العامة للعمل ورابطة حقوق الإنسان بطلب لحظر هذا السلاح.

وقد أدرجتا حججا عديدة من بينها أنه "سلاح مؤذ" وشكوك حول "الشروط القانونية لاستخدامه" و"تأهيل غير كاف لاستخدامه" من قبل الشرطة.

ولم يلق طلبهما تجاوبا من مجلس الدولة الذي لم يستمع سوى إلى صوت الحكومة.

ويأتي قرار مجلس الدولة عشية سبت جديد من تظاهرات "السترات الصفراء" التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في جميع أنحاء فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

واعتبر مجلس الدولة إن خطر وقوع أعمال عنف جديدة "يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الأسلحة التي تبقى مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأوضاع مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها".