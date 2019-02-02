فرنسا.. صدامات بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء

نظم آلاف من محتجي السترات الصفراء مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى، السبت، وذلك للمرة الثانية عشرة التي تنظم فيها مظاهرات مناهضة للحكومة في نفس اليوم من كل أسبوع، على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تعافي شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأت الاحتجاجات التي اكتسبت اسمها من السترات الصفراء البراقة، التي يتعين على كل قائدي المركبات في فرنسا الاحتفاظ بها في سياراتهم، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بسبب خطط لرفع الضرائب المفروضة على الوقود قبل أن تتحول لاحتجاجات أوسع نطاقاً ضد الحكومة، اجتذبت عشرات الآلاف من المتظاهرين على مستوى البلاد يوم السبت من كل أسبوع.

من جهتها، حذرت الحكومة الفرنسية، الجمعة، من أن الشرطة لن تتردد في استخدام بنادق الطلقات المطاطية السريعة حال جنوح المتظاهرين للعنف، بعد أن حصلت على تفويض بذلك من أرفع محكمة إدارية في البلاد.

وكرم المتظاهرون، السبت، من أصيبوا على مدى الأشهر الماضية خلال الاحتجاجات، وأدانوا استخدام نوع من البنادق غير الفتاكة، الذي يطلق وابلاً من الطلقات المطاطية، للسيطرة على أعمال الشغب، إذ إنه نوع محظور في أغلب أوروبا.

وذكرت الشرطة ووسائل إعلام مستقلة أن ما بين عشرة آلاف و13800 شخص احتجوا في العاصمة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق بعض المتظاهرين الذين أضرموا النار في صناديق القمامة، لكن الموقف ظل أهدأ نسبياً مقارنة بالاحتجاجات التي جرت في الأسابيع الماضية. وخرج آلاف في احتجاجات بمدن أخرى منها تور، وفالانس، ومرسيليا، وبوردو.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو ألف من أفراد الشرطة أصيبوا إضافة لنحو 1700 محتج منذ بداية المظاهرات.

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من جانبه، قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير: "صحيح أن تلك الأسلحة متوسطة القوة يمكنها أن تتسبب في إصابات لكن في مواجهة مثيري الشغب تحتاج الشرطة للدفاع عن نفسها ضد من يهاجمون أفرادها".

وأظهرت استطلاعات للرأي تعافياً في شعبية ماكرون بعد أن أطلق جلسات تشاور وحلقات نقاش في محاولة لتهدئة الاضطرابات.

كذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (هاريس إنترأكتيف) واستطلع آراء نحو ألف شخص الجمعة، أن شعبية ماكرون ارتفعت بأربع نقاط مئوية منذ ديسمبر/كانون الأول مما وصل بنسبة التأييد له إلى 35%.

وكما كان الأمر في احتجاجات الأسابيع السابقة حمل المتظاهرون أعلام فرنسا ولافتات تنتقد ماكرون لانفصاله عن الناس أو تدعو لإجراء استفتاءات بناء على مقترحات من المواطنين.

وتصدر متظاهرون أصيبوا خلال احتجاجات الأسابيع السابقة مسيرات السبت، وارتدى بعضهم عصابات على أعينهم رسمت عليها علامات تصويب.

وقالت وزارة الداخلية إنها حشدت 80 ألفاً من قوات الأمن، بما يشمل خمسة آلاف في العاصمة باريس.