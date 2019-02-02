معاهدة النووي.. باريس تدعو موسكو لاستغلال "مهلة واشنطن"

دعت الحكومة الفرنسية روسيا، الجمعة، إلى استغلال فترة الستة أشهر التي حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة التاريخية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تأسف لقرار واشنطن بالانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر، إذا لم توقف موسكو انتهاكاتها المزعومة للاتفاقية الموقعة عام 1987.



كما ذكرت أن فرنسا ستشجع على فتح حوار مع روسيا خلال فترة الستة أشهر والتشاور مع شركائها في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن، الجمعة، أن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة النووي اعتباراً من السبت.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي: "سنقدم إخطاراً رسمياً لروسياً بانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في غضون ستة أشهر".

وأوضح أنه "إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها".