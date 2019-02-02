عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بعد تركها قيادة الحزب.. ميركل تغلق حسابها على فيسبوك

المصدر: برلين - أسوشييتد برس
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رابط مختصر

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إغلاق صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تركها قيادة حزب - يمين الوسط - الرئيسي في البلاد.

وأدلت ميركل بتصريحها عبر تسجيل مصور الجمعة عبر حسابها في فيسبوك، حيث تحظى بما يزيد على 2.5 مليون متابع.

وقالت إنها سوف تغلق صفحتها الشخصية، لأنها لم تعد تقود حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وتولت أنغريت كرامب كارنباور، حليفة ميركل، المنصب خلفاً لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما دعت ميركل متابعيها إلى "مواصلة متابعة أعمالها كمستشارة " عبر صفحة الحكومة على فيسبوك وتصريحات المستشارة عبر إنستغرام.

يشار إلى أن ميركل (64 عاماً)، التي قادت ألمانيا منذ عام 2005، ليس لها حساب شخصي على موقع "تويتر".

وكانت ميركل قد ردت على سؤال عن رأيها في فيسبوك عام 2015 قائلة: "لطيف أن يكون لدينا (هذا الموقع) بقدر امتلاكنا سيارة أو غسالة أوتوماتيكية جيدة".

كلمات دالّة

#ميركل, #حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي, #متابعون, #ألمانيا, #إغلاق, #إنستغرام, #فيسبوك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر