بعد تركها قيادة الحزب.. ميركل تغلق حسابها على فيسبوك

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إغلاق صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تركها قيادة حزب - يمين الوسط - الرئيسي في البلاد.

وأدلت ميركل بتصريحها عبر تسجيل مصور الجمعة عبر حسابها في فيسبوك، حيث تحظى بما يزيد على 2.5 مليون متابع.

وقالت إنها سوف تغلق صفحتها الشخصية، لأنها لم تعد تقود حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وتولت أنغريت كرامب كارنباور، حليفة ميركل، المنصب خلفاً لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما دعت ميركل متابعيها إلى "مواصلة متابعة أعمالها كمستشارة " عبر صفحة الحكومة على فيسبوك وتصريحات المستشارة عبر إنستغرام.

يشار إلى أن ميركل (64 عاماً)، التي قادت ألمانيا منذ عام 2005، ليس لها حساب شخصي على موقع "تويتر".

وكانت ميركل قد ردت على سؤال عن رأيها في فيسبوك عام 2015 قائلة: "لطيف أن يكون لدينا (هذا الموقع) بقدر امتلاكنا سيارة أو غسالة أوتوماتيكية جيدة".