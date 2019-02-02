غوايدو يطالب بدخول مساعدات عبر كولومبيا البرازيل

أعلن المعارض الفنزويلي خوان #غوايدو السبت أن #مساعدات_إنسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى الحدود الكولومبية والبرازيل وإلى "جزيرة في البحر الكاريبي"، داعيا الجيش إلى السماح بدخولها البلاد.

وقال غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أمام آلاف من أنصاره كانوا يتظاهرون في كراكاس "لدينا ثلاثة مراكز لجمع المساعدة الإنسانية: (واحد) في كوكوتا (كولومبيا) واثنان آخران في البرازيل وفي جزيرة في البحر الكاريبي".

ولم يحدد طبيعة هذه المساعدة الإنسانية، لكنه أعلن أيضا إنشاء "تحالف عالمي للمساعدة الإنسانية والحرية في #فنزويلا ".

وأضاف "سيبدأ في الأيام المقبلة جمع المساعدة الإنسانية (...) كل ما هو ضروري لصمود شعبنا (...) وأنت أيها الجندي (...) بين يديك أن تقرر" السماح بدخول هذه المساعدات.

وقالت واشنطن إنها أعدت مواد غذائية وأدوية لإرسالها إلى فنزويلا بقيمة عشرين مليون دولار، لكن نيكولاس مادورو الذي يعزو هذه الأزمة إلى العقوبات الأميركية يعتبر أن القبول بهذه المساعدات من شأنه أن يفتح الباب أمام تدخل عسكري.