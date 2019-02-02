فنزويلا.. غوايدو يدعو إلى "تظاهرة كبيرة" في 12 فبراير

أعلن المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، السبت، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، أن تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو ستنظم في 12 شباط/فبراير.

وإذ حض أنصاره على "مواصلة تعبئتهم في الشارع"، دعا غوايدو إلى "تظاهرتين كبيرتين"، الأولى في يوم الشباب بفنزويلا في 12 شباط/فبراير، والثانية مرتبطة بوصول المساعدات الإنسانية من دون أن يحدد موعدها.

وفي وقت سابق، قال غوايدو إن مساعدات إنسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى الحدود الكولومبية والبرازيل وإلى "جزيرة في البحر الكاريبي"، داعياً الجيش إلى السماح بدخولها البلاد.

ونزل آلاف المعارضين الفنزويليين، السبت، إلى الشارع لمطالبة مادورو بالتنحي بدعوة من غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، وذلك في الذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الزعيم الراحل هوغو تشافيز.

في المقابل، نظم مؤيدو مادورو تظاهرة في ذكرى الثورة بكراكاس.